سقوط شخصين بحوزتهما أجهزة لتقوية إشارة شبكات المحمول في المعادي

مصراوي Masrawy
05:23 م الأحد 17 يناير 2021
كتب- محمود الشوربجي:
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على شخصين بحوزتهما أجهزة تقوية إشارة شبكات المحمول في المعادي.
البداية أثناء مرور الرائد محمد عبد المنعم ضابط مباحث إدارة تأمين المعادي، بدائرة قسم شرطة المعادي بشارع كورنيش النيل، اشتبه في مستقلي السيارة ماركة "متسوبيشي لانسر" فضي اللون، حال توقفها بجانب الطريق.
باستبيان الأمر تمكن من ضبط كلاً من "س. م" سائق، ومقيم المشروع الأمريكي دائرة قسم شرطة حلوان، قائد السيارة ويعمل عليها كسائق، "ا. ع" فني كهرباء بشركة ومقيم اهناسيا بني سويف، وعثر بداخل السيارة على 5 أجهزة لتقوية إشارة شبكات المحمول، 21 إريال هوائي مختلفة الأنواع، 4 لفة سلك كهربائية، 3 وصلات معدنية لإريال هوائي، 4 جهاز ريسيفر وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
وبمواجهتهما أمام اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء محمد عبد الله نائب المدير العام، والعميد أحمد الحداد رئيس مباحث تأمين المعادي، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الترويج لاستخدامها في تقوية شبكات المحمول، وتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.