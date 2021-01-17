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بعد استدعائه.. السجيني: رئيس في البرلمان غدا

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بعد استدعائه.. السجيني: رئيس الحكومة في البرلمان غدا بعد استدعائه.. السجيني: رئيس في البرلمان غدا

مصراوي Masrawy

05:19 م الأحد 17 يناير 2021

كتب- مصراوي:

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، من المتوقع أن يحضر غدا الاثنين أمام البرلمان، إلى جانب أحد الوزراء، وذلك تلبية لطلب مجلس النواب، مشيرا إلى أن اللجنة العامة خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار حنفي الجبالي، وضعت الإطار العام للعمل ومناقشة ، وهو الاجتماع الذي حضره المستشار علاء فؤاد وزير شئون مجلس النواب.

وتابع السجيني، عضو اللجنة العامة بالبرلمان، أنه ستكون هناك عدة جلسات لمناقشة الحكومة فيما تم تنفيذه من برنامجها التي طرحته على البرلمان عام 2018، وأضاف: ما رأيته هو رغبة حقيقة من رئيس المجلس والنواب للقيام بدورهم الرقابي والانتقال من الشكلية للموضوعية، وبناء على ذلك ستكون حضور الوزراء على أكتر من جلسة، لأنه "مينفعش أجيب كذا وزير في جلسة واحدة، لازم الموضوعات تناقش بشفافية ودقه وكل موضوع ياخد مساحته".

وأكد السجيني على أن قرار اللجنة العامة استدعاء رئيس الحكومة والوزراء يأتي بهدف تفعيل وتجسيد لنص المادة 136 من الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.

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