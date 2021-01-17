ضبط 3 مصانع "بير سلم" لإنتاج الكمامات ومخلفات البلاستيك بالقليوبية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

نفذت الإدارة العامة لشرطة المسطحات في القليوبية، اليوم الأحد، حملة مكبرة على مصانع بير السلم في القناطر الخيرية.

وردت معلومات للعميد ناصر الرزاز، رئيس مباحث التحريات بالإدارة العامة لشرطة المسطحات، بهذه المخالفات، حيث جرى تسيير حملة مكبرة تمكنت من ضبط 3 مصانع لإنتاج الكمامات، وتدوير مخلفات البلاستيك، وتنكات المياه، كما جرى ضبط مخزنين لتعبئة المياه وأخر للمواد الغذائية بدون ترخيص، وجرى تحرير المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.​