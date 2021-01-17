أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تتبنى مبادرة المملكة لتعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية المواقع الدينية -
مستشارة أسرية لـ"سبق": الجمود الفكري بين الزوجين يُسبّب الفشل والانفصال.. هنا أسباب وحلول -
وزير الخارجية: سنعمل على بناء علاقة ممتازة مع إدارة "بايدن" وعلاقة السعودية بالولايات المتحدة "تاريخية" -
الرئيس الأميركي يوقّع عدداً من الأوامر التنفيذية لمحاربة كوفيد-19 -
المحكمة تنتصر لرضيعة "العارضة" وتصدر حكماً ضد طبيبة بدفع الدية -
جريمة بشعة .. يجرد رضيعته من ملابسها بالشارع في البرد القاسي -
الولايات المتحدة .. 188,156 إصابة جديدة بـ"كورونا" و4,383 وفاة -
مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: أتربة مثارة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية -
هكذا تحاربين تجاعيد اليد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير العدل يطلق النظام الإلكتروني "تنفيذ" بجميع محاكم التنفيذ

Print
وزير العدل يطلق النظام الإلكتروني "تنفيذ" بجميع محاكم التنفيذ وزير العدل يطلق النظام الإلكتروني "تنفيذ" بجميع محاكم التنفيذ
للارتقاء بجودة العمل ورفع سقف الإنجاز والأداء واختصار الوقت والجهد

وزير العدل يطلق النظام الإلكتروني

أطلق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، النظام الإلكتروني "تنفيذ" في جميع محاكم التنفيذ بالمملكة، بهدف الارتقاء بجودة العمل ورفع سقف الإنجاز والأداء، واختصار الوقت والجهد على المستفيدين، وتلافي جميع الإشكالات السابقة التي كانت تواجه عمل قضاء التنفيذ مثل تأخر تحويل المبالغ المالية، ورفع منع التعامل المالي.


ويختصر نظام "تنفيذ" الإلكتروني 70 إجراءً إلى 5 إجراءات، ويختزل 5 أنظمة تشغيل في نظام واحد يتميز بأدوات تفاعلية ذكية، مثل خاصيّة التنبيه الذكي التي تسرّع عملية اتخاذ القرارات للطلبات، وتجهيز متطلبات الإجراءات التالية آلياً دون الحاجة للتدخل البشري.

وقال الوزير الصمعاني: إن إطلاق نظام "تنفيذ" الإلكتروني يأتي في سياق التطوير المستمر للخدمات العدلية، ومراجعة جميع الصعوبات التي قد تواجه العمل العدلي، ورفع كفاءة العمل والأداء بما يتواكب مع مستهدفات التحول الرقمي الذي غايته الأولى هي خدمة المستفيدين والحرص على تقديم الخدمات العدلية بجودة عالية وتميز.

وبيّن أن نظام "تنفيذ" نظام تشغيلي ذكي يتمتع بأدوات تقنية متطورة تستهدف رفع مستوى الخدمات العدلية والقضائية والتميز المؤسسي في محاكم التنفيذ، وتقليص المدة الزمنية للإجراءات، وضمان سلامة وصحة القرارات الصادرة لتكون على مستوى عالٍ من الأمان والدقة والجودة.

يذكر أن نظام "تنفيذ" الإلكتروني يتيح التحكم الرقمي بشكل كامل بطلبات التنفيذ من قبل دائرة التنفيذ بالمحكمة ويتمتع بخاصيّة التنبيه الذكي لدعم الدائرة في عملية اتخاذ القرارات وإكمال الإجراءات بشكل سريع وسلس، كما يتيح متابعة الطلبات بطريقة إلكترونية وعدم إبقاء أي طلبات معلقة أو متأخرة، كما أنه يُمكّن المستخدم من استعراض النظام في شاشة واحدة، إضافة إلى تصنيف طلبات التنفيذ (مالي، وأحوال شخصية، ومباشر) لسرعة الإنجاز.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأمم المتحدة تتبنى مبادرة المملكة لتعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية المواقع الدينية

الأمم المتحدة تتبنى مبادرة المملكة لتعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية المواقع الدينية

مستشارة أسرية لـ"سبق": الجمود الفكري بين الزوجين يُسبّب الفشل والانفصال.. هنا أسباب وحلول

مستشارة أسرية لـ"سبق": الجمود الفكري بين الزوجين يُسبّب الفشل والانفصال.. هنا أسباب وحلول

وزير الخارجية: سنعمل على بناء علاقة ممتازة مع إدارة "بايدن" وعلاقة السعودية بالولايات المتحدة "تاريخية"

وزير الخارجية: سنعمل على بناء علاقة ممتازة مع إدارة "بايدن" وعلاقة السعودية بالولايات المتحدة "تاريخية"

الرئيس الأميركي يوقّع عدداً من الأوامر التنفيذية لمحاربة كوفيد-19

الرئيس الأميركي يوقّع عدداً من الأوامر التنفيذية لمحاربة كوفيد-19

شبكة عيون الإخبارية