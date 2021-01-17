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أمير مكة يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

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أمير مكة يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا أمير مكة يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا
بمقر المركز الأول بمطار الملك عبدالعزيز بجدة

أمير مكة يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

تلقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة ‫المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم،‬ الجرعة الثانية من لقاح كورونا‬ بمقر مركز اللقاحات الأول بمطار الملك عبدالعزيز بجدة.

وكان الأمير الفيصل قد تلقى في وقت سابق الجرعة الأولى من لقاح كورونا بمركز اللقاحات الأول بجدة، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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