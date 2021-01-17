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"الفيصل" يرعى ندوة "المملكة المستقبل في ضوء تطلُّعات الملك سلمان"

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في جامعة أم القرى.. الأربعاء القادم

برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، تعقد جامعة أم القرى ممثَّلةً في كرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة بالتنسيق مع دارة الملك عبدالعزيز يوم الأربعاء، السابع من الشهر الجاري، ندوة "المملكة المستقبل في ضوء تطلُّعات واستراتيجيات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-" بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخيَّة في العابدية.

وأوضح رئيس الجامعة معدي بن محمد آل مذهب، أن منجزات التنمية وقفزات التطوُّر الكبرى التي حقَّقتها المملكة في شتى الميادين تُعَدُّ بمثابة مصدر مهم لإلهام الشعب السعودي ليستنير بها، ويمضي قُدماً في بناء نهضة الوطن، وتنشئة أجيال المستقبل في ظل رُؤية الرشيدة؛ بقيادة مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وبموجب الخطط والاستراتيجيات التي يقود دفّتها ولي عهده الأمين.

وأكد "آل مذهب" أهمية الكرسيِّ في دعم الدراسات التاريخيَّة المتعلِّقة بمكة المكرمة والمشاعر المقدَّسة، وتوثيق جهود خادم الحرمين الشريفين في خدمة التاريخ الوطنيِّ والإسلاميِّ، لافتاً إلى أن الهدف من إنشاء الكرسيِّ يرتكز على مكونين مُهمَّينِ هما: مكة وسلمان اللذين أضفيا تميُّزاً في الدراسات المقدَّمة، وكانا معينا ثرا للأبحاث النوعية، وريادةً تتشَّرف بها جامعة أم القرى.

بدوره بيّن عبدالله بن حسين الشريف، أن الندوة ستحظى بمشاركة شخصيات وطنية مثل المستشار في الديوان الملكي الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز المكلف فهد بن عبدالله السماري، وتتضمَّن عدداً من المحاور يثريها نائب رئيس مجلس الشورى سابقاً عبدالله المعطاني، بورقة تستعرض تاريخ المملكة العربية العريق والواقع الزاهر والمستقبل المأمول، كما يتحدث عضو مجلس الشورى، أستاذ التاريخ في جامعة الملك سعود سابقاً أحمد الزيلعي، في ورقته عن ملامح تطلُّعات واستراتيجيات الملك سلمان، وأثر سياساته الحكيمة وخبرته في بناء المستقبل.

فيما يستقرئ أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر والعلاقات الدولية بجامعة الملك عبدالعزيز عبدالرحمن العرابي، دور رؤية 2030 الطموحة في استشراف وبناء مملكة المستقبل، وقد وجه رئيس الجامعة الدعوات لعدد من المسؤولين ووجهاء مكة ومثقفيها لحضور هذه الندوة الوطنية التاريخية الثقافية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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