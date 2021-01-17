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طلب إحاطة لرئيس لعدم تنفيذ "استثناء المرأة الحامل والمعيلة من الحضور" بسبب "كورونا"

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طلب إحاطة لرئيس الحكومة لعدم تنفيذ "استثناء المرأة الحامل والمعيلة من الحضور" بسبب "كورونا" طلب إحاطة لرئيس لعدم تنفيذ "استثناء المرأة الحامل والمعيلة من الحضور" بسبب "كورونا"

مصراوي Masrawy

04:57 م الأحد 17 يناير 2021

كتب- مصراوي:

تقدَّمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، بطلب إحاطة إلى الدكتور حنفي الجبالي، رئيس البرلمان، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن عدم تنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 ، وقرارات جلسة مجلس الوزراء رقم 134 لعام 2020، على منح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلًا أو أكثر يقل عن 12 سنة إجازة استثنائية من العمل، وذلك بسبب وباء كورونا.

وأضافت السعيد، في طلبها اليوم الأحد، أن بعض جهات العمل غير ملتزمة بقرارات في هذا الشأن، لافتةً إلى أن احتمالية انتقال العدوى من الأمهات إلى الأبناء تزيد في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا حول العالم في الآونة الأخيرة، مؤكدة خطورة نقل العدوى على صحة الأطفال؛ خصوصًا إذا كان موقع عمل الأم في الأماكن المزدحمة والمغلقة.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الفيروسات المعدية تزيد خطورتها على المرأة أثناء الحمل، وذلك لضعف مناعتها في ذلك الوقت، مطالبةً حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بإحكام الرقابة على كل جهات العمل والتأكد من تنفيذها قرارات الحكومة وتطبيقها الإجراءات الاحترازية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر في شهر مارس من العام الماضي، قرارًا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار .

ووفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، في ذلك الوقت، فقد نصت المادة الأولى من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا.

وفي الكتاب الدوري الصادر من وزارة القوى العاملة في يونيو الماضي، استثنى أصحاب الأمراض المزمنة، والمرأة الحامل أو التي ترعى طفلاً أقل من اثنتي عشرة سنة من الحضور، ومنح الموظف العائد من الخارج إجازة استثنائية لمدة خمسة عشر يومًا تبدأ من تاريخ عودته.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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