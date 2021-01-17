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أليكسي نافالني: المعارض الروسي يغادر ألمانيا متجها إلى موسكو

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أليكسي نافالني: المعارض الروسي يغادر ألمانيا متجها إلى موسكو أليكسي نافالني: المعارض الروسي يغادر ألمانيا متجها إلى موسكو

مصراوي Masrawy

05:04 م الأحد 17 يناير 2021

موسكو- (بي بي سي):

شهد مطار العاصمة الألمانية برلين وجودا كبيرا للعديد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية لمتابعة مغادرة المعارض الروسي البارز أليكسي نافالنيعائدا إلى .

ويقول مراسل بي بي سي في موسكو إن عودة نافالني تمثل تحديا مباشرا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان نافالني قد نقل إلى ألمانيا في العام الماضي لتلقي العلاج بعد واقعة تسميمه على متن رحلة طيران داخلي إلى موسكو في أغسطس الماضي

وبعودته إلى روسيا، يواجه نافالني خطر الاعتقال بسبب دعوتين قضائيتين مرفوعتين ضده متعلقتين بمزاعم فساد والاستيلاء على ملايين الدولار ات على حد ما أعلن.

ويقول نافالني إنها تهم ذات دوافع سياسية. وفي نفس الوقت فإن من شأن التعديلات الدستورية التي صوت عليها الروس وتم تمريرها الشهر الماضي أن تلاحقه بسببها وصمة العمالة للخارج ما سيعرقل من مساع حملته التي يعتزم أن يخوض بها معركة الانتخابات العامة، التي تجرى في وقت لاحق هذا العام، في مواجهة الحزب الحاكم.

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