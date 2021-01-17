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الأمن الوطني التونسي: إيقاف 242 شخصا في أعمال تخريب

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الأمن الوطني التونسي: إيقاف 242 شخصا في أعمال تخريب الأمن الوطني التونسي: إيقاف 242 شخصا في أعمال تخريب

مصراوي Masrawy

04:42 م الأحد 17 يناير 2021

تونس- أ ش أ:

قال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني في تونس وليد حكيمة، اليوم، إن 242 شخصا تم إيقافهم في أنحاء البلاد؛ لتورطهم في أعمال تخريب ومحاولات استيلاء ونهب أملاك عامة وخاصة مساء أمس السبت.

وأشار المتحدث إلى أن الإيقافات تمت بالتنسيق مع النيابة العامة، مؤكدا أن التجمعات التي شهدتها عدة مناطق من البلاد ليلة أمس كانت الغاية الأساسية منها السرقة والنهب وليس الاحتجاج السلمي.

وأضاف حكيمة أنه تم تسجيل إصابات في صفوف بعض الأمنيين وتهشيم سيارات أمنية بالإضافة إلى رشق مراكز أمنية بالحجارة، مشيرا إلى أن أغلب مرتكبي هذه الأعمال التخريبية هم من القصر.

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