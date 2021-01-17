بتكلفة 52 مليون جنيه.. محافظ المنيا والسفير الإيطالي يتفقدان تطوير ترعة حافظ ومصنع السماد

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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم، يرافقه السفير الإيطالي بالقاهرة جامباولو كانتيني، اليوم الأحد، أعمال تطوير وإعادة تأهيل ترعة حافظ الشرقية بمركز أبوقرقاص، والتي يجرى تنفيذها بالتعاون مع الإتحاد الأوربي وبتكلفة إجمالية قدرها 52 مليون جنيهًا؛ لتأهيل طول 3.625 كم من الترع وتطوير 22 مسقى تخدم زمام حوالي 1500 فدان.

وقال المحافظ، إن أعمال التطوير تجري في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوزارة الموارد المائية والري للارتقاء بمنظومة الري والحفاظ على الموارد المائية والتيسير على المزارعين لري أراضيهم، ولتنفيذ خطة وزارة الري، لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد المحاور الإستراتيجية للخطة القومية للموارد المائية 2037 والتي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة منها.

وأشاد السفير الإيطالي بالمشروع وأهميته في توفير الوقت والجهد وتنظيم عملية الري وترشيد استهلاك المياه، وتنمية وتشجيع الممارسات الزراعية الأفضل وتوفير فرص عمل وزيادة دخل الاسر في القرى.

كما تفقد المحافظ والسفير، محطة طلمبات الري بالعوام ومصنع إنتاج السماد العضوي من المخلفات الزراعية بمركز أبوقرقاص، والذي يعد واحدًا من ثلاث مشروعات يمولها الاتحاد الأوروبي، وتنفذها السفارة الإيطالية بالقاهرة، ويعمل في 3 محافظات وهي الفيوم ومطروح والمنيا؛ لخدمة المناطق الزراعية، وتحسين الدخل لمواطني تلك القرى.