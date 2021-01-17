مشادة بين أحد نواب المعارضة وزعيم الأغلبية في الجلسة العامة للبرلمان

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، مشادة بين زعيم الأغلبية وأحد نواب المعارضة.

قال أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: هناك بعض الكلمات لا يمكن أن تمر مرور الكرام داخل قاعة النواب، ولا يمكن أن تذكر في المضبطة دون الرد عليها أو تعقيب، الدولة والنواب وكل الجهات لا تخدع أُسر الشهداء بتعويضات وهمية، هذه حقوقهم الأصيلة التي يفرضها علينا المجتمع المصري نحوهم.

وتابع رشاد، موجهًا حديثه إلى النائب عبد العليم داوود: النائب وضع تاريخًا محددًا، وقال إن كل ما قبل هذا التاريخ هو السبب في وجود الإرهاب، وحقيقة لا يمكن أن يتم تمييز الإرهاب بالتاريخ وإنما تمييزه بوجود هذه الكائنات ومَن يعاونهم من العناصر الإرهابية والمتطرفة.

وهو ما رد عليه داود: أنا لا أتفضل على الشهداء، تحية لكل مواطن مصري دفع ثمن إرهاب وفساد حزب ظل مستمرًّا 30 عامًا، وأنا أصر على موقفي، وهذه كانت حملتي ضد الوزراء والمحافظين قبل ثورة يناير.

وكان قبلها قد قال النائب محمد عبد العليم داود، إنه لا بد من وجود استراتيجية طويلة المدى لمحاربة الإرهاب، مضيفًا أن كل الأموال التي تم تهريبها قبل ثورة يناير وكل الأراضي التي تمت سرقتها وكل المصانع التي نُهبت، كل هذا هو وقود الإرهاب، والعديد من البنوك وغيرها في الخارج كلها أموال المصريين وتمول الإرهاب.

وأضاف داود: كل إعلام فاسد يمول الإرهاب، معقبًا: لابد من إعلام يحترم ويقوم بتوعية عقل المواطن المصري.

وشدد داود، خلال الجلسة العامة اليوم، على أن عدم سقوط شهداء جدد يرتبط بحالة وعي مجتمعي يجب أن ترتفع لمحاربة الإرهاب، ويجب توسيع دائرة الوعي في المجتمع، ويجب أن يكون هناك إعلام يتخلص من التضليل، وأن يقدم محتوى يحترم عقل المشاهد.​