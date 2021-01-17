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ننشر جداول الحصص التعليمية الأسبوعية لطلاب النقل الابتدائي والإعدادي بالأزهر

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مصراوي Masrawy

04:50 م الأحد 17 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، جداول الأسبوع الـ 14 لعرض الحصص التعليمية للمواد الأساسية "المواد داخل المجموع"، من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي على القناة التعليمية "مدرستنا”، في الفترة من يوم الأحد ١٧ يناير حتى السبت ٢٣ يناير ٢٠٢١.

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أن تردد القناة هو " ١٢٣٠٣ أفقي / معدل الترميز: ٢٧٥٠٠ / معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦".

كان الأزهر الشريف، قرر تأجيل امتحانات نصف العام الدراسي الحالي 2020/2021 لمراحل النقل والشهادات بالمعاهد الأزهرية لما بعد انتهاء إجازة منتصف العام، على أن تستكمل مراجعة المناهج الدراسية المقررة، بنظام التعلم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.

وأوضح الأزهر، أن القرار يأتي وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح ، للحفاظ على صحة جميع المنتمين للعملية التعليمية وعلى رأسهم أبناءنا وبناتنا الطلاب، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا.

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