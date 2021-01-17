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جبالي للنواب: لن أسمح برفع اليد.. وطلب الكلمة يكون كتابة

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جبالي للنواب: لن أسمح برفع اليد.. وطلب الكلمة يكون كتابة جبالي للنواب: لن أسمح برفع اليد.. وطلب الكلمة يكون كتابة

مصراوي Masrawy

04:50 م الأحد 17 يناير 2021

كتب- مصراوي:

أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن جلسة البرلمان اليوم استثنائية، أثناء مناقشة مشروع قانون قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، متابعا: لذلك سأمنح الكلمة لكل من يطلبها بشكل استثنائي.

وأكد في كلمته خلال الجلسة العامة، أنه لن يسمح لأحد في أي جلسة من الجلسات أن يحصل على الكلمة بمجرد رفع الأيدي، والحصول على الكلمة يجب أن يكون قبلها بيوم كتابة، قائلا: لن أسمح برفع اليد وطلب كلمة يكون كتابة، وليغضب من يغضب.

وأشار المستشار حنفي جبالي، إلى أنه يعتمد أسلوبًا هادئًا في إدارة جلسات مجلس النواب ولا يلجأ إلى اللائحة، قائلا: أنا لا أتخذ أي إجراءت في بداية الجلسات، حتى لا يؤخذ انطباع غير صحيح عن الجلسات، وهذه هي الديمقراطية، وأنا ملتزم أمام الوطن والمواطن وأمام النواب بالديمقراطية والعدالة بين الجميع.

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