جامعة حائل: 9 خطوات توضح آلية الدراسة للفصل الثاني.. تعرف عليها

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"البراهيم" يحث الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على تحقيق أهداف العملية الأكاديمية

حث رئيس جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم، أعضاء هيئة التدريس وأبناءه الطلاب والطالبات على كل ما من شأنه تحقيق أهداف العملية الأكاديمية.

جاء ذلك أثناء ترحيب "البراهيم" بعودة منسوبي الجامعة، للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ١٤٤٢هـ داعيا الله تعالى أن يوفقهم ويسدد خطاهم.

ووجّه رئيس الجامعة باستمرار الدراسة عن بُعد للفصل الدراسي الثاني لعام ١٤٤٢هـ بالآلية نفسها المتبعة في الفصل الدراسي الأول، على أن يقيّم الوضع بشكل كامل بعد مرور عشرة أسابيع من بداية الفصل الدراسي الثاني.

من جهته كشف متحدث الجامعة سعود البلوي عن آلية الدراسة في الجامعة مؤكداً بأنها ستكون وفقاً لما يلي:

أولاً: استمرار التدريس عن بُعد للمقررات النظرية والأجزاء النظرية من المقررات العملية والتدريبية وما يتعلق بها من تكليفات وأنشطة وواجبات، وذلك من خلال نظام إدارة التعلم الإلكتروني (البلاك بورد) ويشمل ذلك جميع المراحل (السنة التحضيرية، الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير).

ثانياً: تدريس المقررات العملية حضورياً مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، ويشمل ذلك جميع المراحل (السنة التحضيرية، الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير) على أن يقيّم هذا الوضع بعد مرور عشرة أسابيع من بداية الفصل الحالي.

ثالثاً: تعتمد مجالس الكليات ومجلس عمادة السنة التحضيرية المقررات التي ترى تدريسها حضورياً، ويتم تحديد وجدولة المحاضرات وتقسيم الشعب تقسيماً يُراعى فيه التباعد بين المتعلمين ويحقق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية.

رابعاً: تعتمد مجالس الكليات المقررات العملية والتدريبية التي تتطلب الحضور للمعامل والمختبرات، ويكون ذلك وفقاً لخطة عمل تقوم على مراعاة التدابير والإجراءات الاحترازية.

خامساً: تقوم الكليات الصحية والطبية التي تتضمن خطط برامجها الأكاديمية مقررات للتدريب السريري في الفصل الدراسي الحالي(الثاني) بالتنسيق والإعداد مع جهات التدريب خارج الجامعة بعد التأكد من توافر الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يحتاجها المتدرب.

سادساً: تقوم الكليات التي تتضمن خطط برامجها الأكاديمية مقررات للتدريب التعاوني والميداني بوضع آلية لتفعيل التدريب ويتم إقراره من مجلس الكلية.

سابعاً: تعقد اللجان ومجالس الأقسام والكليات والعمادات المعنية عن بُعد، وتؤدى الساعات المكتبية عن بُعد، ويجوز أن تكون حضورياً عند الحاجة إلى ذلك، مع تحقيق التباعد والإجراءات الاحترازية.

ثامناً: تكون الاختبارات نصف الفصلية والنهائية ومناقشة الرسائل العملية حضورياً مع تحقيق التباعد والإجراءات الاحترازية، ويجوز أن يجري المناقش الخارجي المناقشة عن بُعد.

تاسعاً: الالتزام بتحميل وتفعيل التطبيقات الإلكترونية التي أوصت بها وزارة الصحة.