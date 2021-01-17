جمارك مطار القاهرة تضبط 9 آلاف كارت "ميموري" على جسد راكب قادم من دبي

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

قالت جمارك مطار القاهرة الدولي، في بيان لها اليوم الأحد، إنها أحبطت محاولة تهريب 9 آلاف كارت ذاكرة، أخفاها راكب مصري الجنسية على جسده فور وصوله من الإمارات؛ لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

اشتبه محمد يوسف، مأمور الجمارك، في راكب مصري، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة "مصر للطيران" القادمة من دبي، وبتفتيشه ذاتيًّا تبين وجود 9 آلاف كارت "ميموري" مخبأة في على جسمه.

وقرر مصطفى السيد، مدير الإدارة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك، وإخطار الجهات المختصة، تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.