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تحية باسم شهداء إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

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تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة تحية باسم شهداء إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

مصراوي Masrawy

04:38 م الأحد 17 يناير 2021

كتب- مصراوي:

أتاح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الفرصة أمام عضوات المجلس من زوجات الشهداء، للحديث بشأن تعديلات قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأُسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

وأكدت النائبة سكينة سلامة، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أنه يحسب لمجلس النواب أنه يحافظ على حقوق الشهداء، متوجهةً بالتحية باسم شهداء إلى مجلس النواب.

وقالت سلامة: اليوم تُمسح دمعة كل زوجة وابن وابنة وأم شهيد.

بينما دعت النائبة رحاب عبد الغني، إلى ضرورة دعوة أهالي الشهداء إلى المجلس؛ من أجل مناقشة أي تعديلات في شأن القانون.

ومن جهته، أوضح الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن، أن التعديل في مادتَين، مرحبًا بحضور أهالي الشهداء إلى اللجنة في أي وقت.

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