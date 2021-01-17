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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

أكدت وزارة قطاع الأعمال على التزامها بتطوير الشركات التابعة لها في كافة القطاعات، بشرط كون المشروع ذا جدوى اقتصادية، ونقدم فيما يلي بعض الأمثلة:

وقالت إنه تم وضع خطة لتطوير شركة الدلتا للصلب تحت إشراف الشركة القابضة ورعاية وزارة قطاع الأعمال العام، تتضمن مضاعفة الطاقة من 46 ألف طن بيليت، يتم إنتاجها بخسارة، إلى 500 ألف طن سنويًا بتكنولوجيا أفران الحث، إلى جانب إنشاء مسبك للزهر والصلب بطاقة إنتاجية 10 آلاف طن سنوياً، وذلك بتكلفة حوالى 800 مليون جم. وقد انتهت أعمال المرحلة الأولى من التطوير ورفع الإنتاجية إلى 250 ألف طن من البليت وجاري استكمال تجارب التشغيل لافتتاحها.

وبالنسبة لشركتي المطروقات والنصر للمواسير فقد تم عمل دراسة شاملة لتطوير كل منهما، بواسطة استشاري عالمي RCG، وتم التعاقد مع نفس الاستشاري للإشراف على تنفيذ الخطة المقترحة وبتمويل من الشركة القابضة، وتجري حاليا المرحلة الأولى منها للتأكد من إمكانية رفع تركيز الخام.

كما تم اختيار استشاري لمشروع التوسعات وتحديث الخلايا في شركة مصر للألمنيوم، والذي من المتوقع أن تصل تكلفته الى 13 مليار جنيه تمول بمزيج من القروض والتمويل الذاتي.

وفي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، جاري إنشاء خط جديد في شركة لعمل الفلنكات اللازمة لمشروعات السكك الحديدية، كما تم في 2020 الانتهاء من مشروع تحديث شركة كيما بتكلفة تعدت الـ11 مليار جنيه.

وتشهد الشركة القابضة للغزل والنسيج أكبر مشروع تطوير منذ إنشاء المصانع في الثلاثينيات من القرن الماضي بتكلفة تتعدى الـ 21 مليار جنيه.

كما يجري توقيع عقد مع شركة صينية كبرى لتأهيل مصنع النصر للسيارات بما يسمح بإنتاج سيارة كهربائية بطاقة 25 ألف سيارة في الوردية الواحدة.