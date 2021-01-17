"المقاولون العرب" تنشر أحدث صور لمبنى مجلس النواب في العاصمة الإدارية

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك لشركة المقاولون العرب، عدة صور لمبنى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة وتجارب الإضاءة ليلا.

وتنفيذ شركة المقاولون العرب مشروع مجلس النواب بالعاصمة الإدارية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

جدير بالذكر أن مشروع مجلس النواب يقام على مساحة 225 ألف متر مسطح ويتكون من مبنى رئيسي بإجمالي مسطح 112 ألف متر مربع وهو عبارة عن بدروم وأرضي و8 أدوار متكررة وعدد 2 قبة قطر 50 متر.

ويضم المشروع قاعة رئيسية سعة 1000 عضو ومكاتب إدارية، كما يضم عددًا من المباني الخدمية تشمل المركز الطبي والمبنى الأمني ومبنى محطة الكهرباء ومبنى الكهروميكانيك ومحطة الإطفاء وجراجات للسيارات تسع 675 سيارة، إلى جانب أعمال الأسوار والطرق الداخلية والمساحات الخضراء.