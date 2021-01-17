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باكستان تسجل 2521 إصابة جديدة و645 حالة في العراق

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باكستان تسجل 2521 إصابة جديدة و645 حالة في العراق باكستان تسجل 2521 إصابة جديدة و645 حالة في العراق
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

باكستان تسجل 2521 إصابة جديدة و645 حالة في العراق

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2521 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 519291 حالة؛ منها 34701 حالة نشطة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، بأنه تم تسجيل 1540 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 473639 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 43 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10951 حالة وفاة.

العراق
سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 608232 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 9 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12944, فيما تم تسجيل 1531 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 569429 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 25859, منهم 134 يرقدون في العناية المركزة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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