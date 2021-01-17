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شاهد بحيرة "الخرارة" بالرياض صفحة فيروزية لعشاق الطبيعة.. هنا التفاصيل

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اختيرت لشتاء 2021 ضمن أفضل الوجهات السياحية الأبرز بالمملكة

شاهد بحيرة

احتلت "روضة خرارة" أو بحيرة الخرارة بالرياض مكانة مميزة في السياحة السعودية بعد إدراجها من قبل ھیئة السياحة في موسم "شتاء السعودية" حتى نهاية مارس 2021 ضمن أكثر من 17 وجھة سياحية في أنحاء المملكة، وذلك بعد اختيارها كأفضل الوجهات السياحية الأبرز في الرياض والمملكة.

وتتميز "روضة خرارة" بسياحة شتوية ممیزة؛ نظراً إلى ما تتمتع به من أجواء ساحرة في الشتاء من سحر التكوينات الصخرية المذهلة والكثبان الرملية الخلابة والعديد من الثروات الطبيعية الكامنة.

وتشكلت بحيرة الخرارة من هطول الأمطار بين كثبان الرمال ومواطن الحيوانات البرية وسميت بالخرارة نسبة إلى خرير المتواصل فيها وتعتبر مركزًا لجذب عشاق الرياضة والإثارة وتوفر الطبيعة الخلابة بها مساحات لركوب الدراجات والتزلج على الرمال وتحليق الطائرات الورقية، ويحرص الكثير من أهالي المزاحمية والرياض على الخروج للخرارة وقضاء أوقات جميلة في أجوائها الخلابة والممتعة.
عدسة المصور محمد الطويل الطائرة وثّقت جمال تلك البحيرة في لقطات ومناظر خص بها "سبق". وإليكم هذه الصور.

شاهد بحيرة

شاهد بحيرة

شاهد بحيرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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