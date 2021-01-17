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تتطابق مع الدستور والقانون.. البرلمان يوافق على منحة الحوكمة الاقتصادية الأمريكية

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تتطابق مع الدستور والقانون.. البرلمان يوافق على منحة الحوكمة الاقتصادية الأمريكية تتطابق مع الدستور والقانون.. البرلمان يوافق على منحة الحوكمة الاقتصادية الأمريكية

مصراوي Masrawy

04:19 م الأحد 17 يناير 2021

كتب- مصراوي:

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على قرار رئيس جمهورية العربية رقم 643 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2019.

وتهدف الاتفاقية إلى التركيز على الأنشطة التي تُعزز الشمولية والشفافية في نظم الحوكمة المصرية والمتمثلة في كل من الحوكمة الاقتصادية، والمحاكم الاقتصادية، وتمكين المرأة والفتيات، ودعم المجتمعات المهمشة.

وجاءت الموافقة لتطابقها مع الدستور والقانون، وتتضمن مادة وحيدة مفادها "ووفق على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2019".

وطبقًا للمذكرة الإيضاحية للاتفاقية، تهدف أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة إلى زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد، وزيادة كفاءة المؤسسات العامة، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المهمشة على الصعيدَين الاقتصادي والاجتماعي.

وبمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 643 لسنة 2020 بشأن الموافقة على منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، تُقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لجمهورية مصر العربية منحة بمبلغ مالي لا يتجاوز 27 مليونًا و675 ألف دولار أمريكي.

يُشار هنا إلى أن هذا المبلغ إحدى الدفعات لإجمالي المساهمة الإجمالية للوكالة، والتي تقدر بـ113 مليونًا و575 ألف دولار إجمالي، ويكون اكتمال المساعدة 30 سبتمبر 2025، أو أي تاريخ آخر يتفق عليه الطرفان.

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