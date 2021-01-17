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القوى العاملة: تعيين 3660 شاباً بينهم 74 من ذوى القدرات بالجيزة

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القوى العاملة: تعيين 3660 شاباً بينهم 74 من ذوى القدرات بالجيزة القوى العاملة: تعيين 3660 شاباً بينهم 74 من ذوى القدرات بالجيزة

مصراوي Masrawy

04:18 م الأحد 17 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة، 3660 شاباً، بينهم 74 شاباً من ذوى القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم تسجيل 9543 راغب عمل منهم 100 من ذوي القدرات.

وأوضح الوزير أنه تم إستخراج 1673 شهادة قياس مستوى المهارة و 1677 رخصة مزاولة الحرفة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

تلقي الوزير، تقريراً بذلك من محمد عيسى مدير المديرية بإنجازاتها عن شهر ديسمبر الماضي، أشار فيه إلي أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 67 منشأة، وإعادة التفتيش 200 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 55 محضر، ومنح مهلة قانونية لـ 186 منشأة أخرى، بالإضافة إلى بحث 5 شكاوى، أما عن مجال التفتيش العمالي ، فقد تم التفتيش على 341 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر التفتيش عن تحرير 242 محضراً عمالياً، وبحث 115 شكوى، وعمل 6 ندوات توعية حضرها 77 شخصاً.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين، قامت المديرية بصرف منح لرعايتهم إجتماعياً وصحياً ، بواقع 4 منحة زواج بـ 12 ألف جنيه، و 18 منحة مولود بإجمالي 36 ألف جنيه، و 4 منح وفاة بمبلغ 8 آلاف جنيه، ومصروفات إستعلام للتلاميذ بمبلغ 2851 جنيهاً، ليصل إجمالي ما تم صرفه 58 ألفاً و 851 جنيه، لـ 26 حالة، فضلاً عن صرف خدمات طبية لـ 12 عاملاً بمبلغ 28 ألف و 801 جنيهاً.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، استخرجت المديرية 70 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة، وتجديد 10 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى ، فقد تلقت المديرية 657 شكوى عمالية ( فصل - مطالب ) ، تم تسوية 58 شكوي منها ودياً، وإحالة 178 شكوى للمحكمة العمالية، وتبقت 421 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

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