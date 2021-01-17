مياه أسيوط تنفذ 7 برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، إنه تم تنفيذ 7 برامج تدريبية على مستوى الشركات، منها أساسيات التشغيل فنيين الصرف الصحي في الفترة من 28 إلى 30 ديسمبر 2020م، وتدريب 6 متدربين من كيميائيين مسؤولي السلامة والصحة المهنية فى الفترة من 28 إلى 30 ديسمبر 2020م بالتعاون مع شركة قنا للحصول على شهادة دولية فى السلامة والصحة المهنية.

وأضاف صلاح في بيان اليوم، أنه تم تنفيذ تدريب IC3 لعدد 20 متدرب لجميع التخصصات، وتدريب أصول فنية لعدد 25 متدرب لمهندسين الأصول الفنية فى الفترة من 15 إلى ١٧ ديسمبر 2020م، كما تم تنفيذ دورة تدريبية لكيفية التعامل مع ذوى الهمم لعدد 13 متدرب بخدمة العملاء فى الفترة من 28 إلى 30 ديسمبر 2020م، وتم عمل تدريب فى مجال المعامل لعدد 13 متدرب للحصول على شهادة الـــ ISO، كما نفذت الشركة ورشة عمل بناء الاستراتيجية لعدد 30 متدرب لكوادر الشركة للعمل على الخطة فى الفترة من 20 إلى 23 ديسمبر 2020م.

وأشار إلى أن الشركة تستفيد من مركز التدريب الإقليمي والمعد الارتقاء بالمستوى العلمي والفني والمهاري لجميع العاملين بالشركة.

وأضاف إسلام حمدان مدير عام الإدارة العامة للتدريب بالشركة، أن المركز يستمر فى تقديم الورش العملية والدورات العلمية النظرية للارتقاء بأداء العاملين بالتعاون مع الشركات التابعة، ضمن رؤية وأهداف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فى تبادل الخبرات بين الشركات ضمن الخطة التدريبية المستقبلية.