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أمين "البحوث الإسلامية" يبحث مع ممثل سفارة كازاخستان ترتيبات مؤتمر "الفارابي"

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أمين "البحوث الإسلامية" يبحث مع ممثل سفارة كازاخستان ترتيبات مؤتمر "الفارابي" أمين "البحوث الإسلامية" يبحث مع ممثل سفارة كازاخستان ترتيبات مؤتمر "الفارابي"

مصراوي Masrawy

04:16 م الأحد 17 يناير 2021

كتب- محمود مصطفى:

عقد الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الأحد، لقاءً مع ممثل سفارة كازاخستان بالقاهرة، "ميرمان داداباي" مستشار السفير، بحضور اللجنة التنفيذية للمؤتمر الدولي المقرر عقده بعنوان: "إسهامات الفارابي في إثراء الحضارة الإنسانية"، لبحث ترتيبات المؤتمر وعمل لجانه المختلفة، ضمن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وبحث عياد التعاون المشترك بين مجمع البحوث وسفارة جمهورية كازاخستان في تنفيذ فعاليات المؤتمر ومشاركات الباحثين من مختلف دول العالم في محاور المؤتمر، والذي يمثل أحد أبرز أوجه التعاون بين الجانبين.

وقال عياد، إن المجمع حريص على التعاون المشترك مع الجميع، حيث ينطلق هذا المخرج العلمي من دور الأزهر الشريف ورسالته العالمية في التعاون والتبادل العلمي، مشيرًا إلى أن رسالة الأزهر في التوعية ونشر الوسطية والتسامح والسلام بين الشعوب لها دور كبير على مرّ تاريخه لترسيخ ثقافة العيش المشترك بين الناس ونبذ العنف والتطرف.

وأضاف عيّاد في بيان له، الأحد، أن الهدف الرئيسي من هذا المؤتمر هو تعميق صلة الأجيال الحاضرة بعلمائهم ورموزهم؛ لإدراك ما قدموه لتاريخ الإنسانية، وما يمكن أن يقدمه حاضرهم قياسًا على ما قدمه ماضيهم، خصوصًا وأنه ماض يضرب بجذور عميقة في التاريخ الإنساني، وله أبعاد متنوعة أثرت تأثيرًا إيجابيًّا في الحضارة الإنسانية.

من جانبه عبّر مستشار السفير عن سعادته بالتعاون مع الأزهر الشريف وإعجابه بالدور المهم الذي يقوم به في العالم، والحاجة إلى علماء الأزهر ورجاله الأجلاء لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر السلام العالمي والتسامح بين الناس من خلال منهجه الوسطي بعيدًا عن الإفراط والتفريط، وبيان حقيقة الدين الإسلامي وما يدعو إليه من قيم التعاون والرحمة والإنسانية.

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