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سيناريو القومية للأسمنت.. تكشف مصير العاملين بالحديد والصلب بعد تصفية الشركة

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سيناريو القومية للأسمنت.. الحكومة تكشف مصير العاملين بالحديد والصلب بعد تصفية الشركة سيناريو القومية للأسمنت.. تكشف مصير العاملين بالحديد والصلب بعد تصفية الشركة

مصراوي Masrawy

04:09 م الأحد 17 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

أصدر مجلس الوزراء، بيانا توضيحيا لما يثار حول تصفية شركة "الحديد والصلب".

واستعرضت وزارة قطاع الأعمال العام، ردا حول التخوف من تأثير تصفية شركة الحديد والصلب على السوق.

وأشارت إلى أن إنتاج الشركة البالغ 112 ألف طن سنويا يمثل أقل من 1% من حجم السوق، حيث إن الاستهلاك يتراوح بين 7 و8 مليون طن سنويا، وحجم الطاقة الإنتاجية في حوالي 11.8 مليون طن سنويا، ويتم استيراد حوالي 2 مليون طن بأسعار أقل من المحلي.

وتابعت: حول التشكيك في إجراءات التصفية وعدم مراعاة حقوق العاملين نؤكد على ما يلي:

- أن حقوق العاملين محمية بموجب القانون، كما أن الوزارة أعلنت أكثر من مرة أن البرنامج يراعي أولا حقوق العاملين وهو ما حدث في حالة تصفية شركة القومية للأسمنت على سبيل المثال.

- أن إجراءات البيع والتصفية يحكمها القانون بشكل تفصيلي كما تشرف عليها جهات رقابية، على رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات، سواء في شركة الحديد والصلب أو أي شركة أخرى، لأن القانون لا يختلف حسب حجم الشركة أو أهميتها.

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