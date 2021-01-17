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بعد أسبوع من اختفائه.. العثور على المفقود "العمري" بأحد مستشفيات جدة

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بعد أسبوع من اختفائه.. العثور على المفقود "العمري" بأحد مستشفيات جدة بعد أسبوع من اختفائه.. العثور على المفقود "العمري" بأحد مستشفيات جدة
شقيقه قدّم الشكر لـ"سبق" وقرائها على المساعدة في البحث عنه

بعد أسبوع من اختفائه.. العثور على المفقود

عُثِر، صباح اليوم الأحد، على المواطن محمد مفرح العمري (57 عاماً) وهو بصحة جيدة بأحد المستشفيات الحكومية بجدة، وذلك بعد تغيُّبه منذ ظهر الاثنين الماضي؛ حيث فقد حين خروجه لأداء الصلاة بكيلو 14 جنوب جدة.

وتفصيلاً، ذكر شقيقه "علي" أنه عثر اليوم على شقيقه منوماً بأحد المستشفيات الحكومية، بعد أن تعرض وقت خروجه من المنزل للصرع، وأدخل على أثرها للمستشفى ولم يكن معه هوية وسجل حينها دون اسم.

وأضاف أنه كان سأل عدة مرات المستشفى حين فقدانه، ولم يجده مسجلاً لديهم أو يدله أحد على شقيقه الذي كان موجود حينها بالمستشفى.

وبيّن "العمري" أنه كرر اليوم زيارة المستشفى والسؤال عنه، ليتفاجأ بوجوده منوماً بأحد الأقسام، مقدماً شكره لـ"سبق" ولمن تفاعل معهم في البحث عن شقيقه.

يُذكر أن المفقود "العمري" فُقِدَ منذ ظهر يوم الاثنين الماضي، بعد أن خرج من المنزل بكيلو 14 مشياً على الأقدام وهو يعاني بسبب نوبات صرع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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