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إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإجلاء نحو 40 ألفا في فيضانات "بورنيو"

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إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإجلاء نحو 40 ألفا في فيضانات "بورنيو" إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإجلاء نحو 40 ألفا في فيضانات "بورنيو"

مصراوي Masrawy

03:57 م الأحد 17 يناير 2021

جاكرتا- أ ش أ:

لقي ما لا يقل عن 15 شخصا مصرعهم، فيما أجلت السلطات الإندونيسية 39 ألفا و549 آخرين بسبب الفيضانات التي اجتاحت أجزاء بمحافظة كاليمانتان الجنوبية على جزيرة بورنيو بالبلاد.

ونقلت "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن متحدث باسم الوكالة الوطنية الإندونيسية للتخفيف من الكوارث، راديتيا جاتي، قوله "إن الفيضانات الناجمة من الأمطار الغزيرة تسببت في ارتفاع منسوب المياه إلى 3 أمتار".

وتسببت الأمطار الموسمية وموجات المد العالية خلال الأيام الأخيرة في عشرات الانزلاقات الأرضية والفيضانات واسعة النطاق في أجزاء كثيرة من أنحاء إندونيسيا.

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