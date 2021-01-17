ظريف مهاجما ألمانيا وفرنسا وبريطانيا: لم تفعلوا شيئا للاتفاق النووي

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طهران- (د ب أ):

اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، كلا من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بعدم فعل شيء للحفاظ على الاتفاق النووي لبلاده.

وكتب ظريف على حسابه عبر تويتر: "قادة الدول الأوروبية الثلاث - التي تحتاج إلى التوقيعات والإذن من وكلاء مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة للوفاء بالتزاماتهم بموجب الاتفاق النووي - لم يفعلوا شيئا للحفاظ على الاتفاق".

وأضاف :"الاتفاق النووي لا يزال على قيد الحياة بفضل إيران وليس الدول الثلاثة".

وكانت وزارة الخارجية في كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أعربت أمس عن "القلق البالغ" بعد أن أعلنت إيران عن استعدادها لتصنيع معدن اليورانيوم، في انتهاك جديد للاتفاق النووي لعام 2015 .

وقالت الدول الثلاثة في بيان إن "علينا حث إيران بصورة مكثفة على وقف هذا النشاط واستئناف التزاماتها بالاتفاق النووي على الفور، إن كانت جادة في الحفاظ على الاتفاق".

وكانت إيران بدأت فعليا زيادة تخصيب اليورانيوم لنسبة تصل إلى 20%، رغم أن الاتفاق النووي ينص على منع إيران من تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد عن 3.76% .