أخبار عاجلة

جريمة بشعة .. يجرد رضيعته من ملابسها بالشارع في البرد القاسي -
الولايات المتحدة .. 188,156 إصابة جديدة بـ"كورونا" و4,383 وفاة -
مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: أتربة مثارة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية -
هكذا تحاربين تجاعيد اليد -
بايدن: وفيات كورونا قد تتجاوز 500 ألف لكن "المساعدة في الطريق" -
البيت الأبيض: بايدن سيطلب التحقيق في قضية المعارض الروسي نافالني -
إصابات "كورونا".. إسبانيا تسجل 44,357 حالة وإيطاليا تتجاوز 14 ألفاً .. و115 إصابة في لوكسمبورغ -
أسعار النفط تستقر عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية -
"التعليم المستمر" يكرم "الحارثي" لجهوده في تحكيم الدروس العلمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ظريف مهاجما ألمانيا وفرنسا وبريطانيا: لم تفعلوا شيئا للاتفاق النووي

Print
ظريف مهاجما ألمانيا وفرنسا وبريطانيا: لم تفعلوا شيئا للاتفاق النووي ظريف مهاجما ألمانيا وفرنسا وبريطانيا: لم تفعلوا شيئا للاتفاق النووي

مصراوي Masrawy

03:55 م الأحد 17 يناير 2021

طهران- (د ب أ):

اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، كلا من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بعدم فعل شيء للحفاظ على الاتفاق النووي لبلاده.

وكتب ظريف على حسابه عبر تويتر: "قادة الدول الأوروبية الثلاث - التي تحتاج إلى التوقيعات والإذن من وكلاء مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة للوفاء بالتزاماتهم بموجب الاتفاق النووي - لم يفعلوا شيئا للحفاظ على الاتفاق".

وأضاف :"الاتفاق النووي لا يزال على قيد الحياة بفضل إيران وليس الدول الثلاثة".

وكانت وزارة الخارجية في كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أعربت أمس عن "القلق البالغ" بعد أن أعلنت إيران عن استعدادها لتصنيع معدن اليورانيوم، في انتهاك جديد للاتفاق النووي لعام 2015 .

وقالت الدول الثلاثة في بيان إن "علينا حث إيران بصورة مكثفة على وقف هذا النشاط واستئناف التزاماتها بالاتفاق النووي على الفور، إن كانت جادة في الحفاظ على الاتفاق".

وكانت إيران بدأت فعليا زيادة تخصيب اليورانيوم لنسبة تصل إلى 20%، رغم أن الاتفاق النووي ينص على منع إيران من تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد عن 3.76% .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

مصرع فتاة سقط عليها "مواد تكسير بناء من الطابق الـ11" في القليوبية

مصرع فتاة سقط عليها "مواد تكسير بناء من الطابق الـ11" في القليوبية

شبكة عيون الإخبارية