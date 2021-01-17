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دار رعاية في بلجيكا "بؤرة" لتفشي السلالة البريطانية من كورونا

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دار رعاية في بلجيكا "بؤرة" لتفشي السلالة البريطانية من كورونا دار رعاية في بلجيكا "بؤرة" لتفشي السلالة البريطانية من كورونا

مصراوي Masrawy

03:51 م الأحد 17 يناير 2021

بروكسل- (د ب أ):

أصيب ثلثا المقيمين تقريبا في دار رعاية في بلجيكا بسلالة الجديدة، التي تم رصدها لأول مرة في بريطانيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا) اليوم الأحد.

وأُبلِغ عن التفشي الذي شمل 75 شخصا بالسلالة الجديدة في منشأة دي جورين فيرتي في بلدة ميركيم غربي فلاندرز.

وفي بقية أنحاء البلدية، ارتفعت الإصابات بالسلالة الجديدة من كورونا من ثماني حالات إلى 53 حالة في غضون أسبوع، وفقا لبلجا.

وذكرت وكالة الأنباء أن جميع الأنشطة الاجتماعية في البلدية ممنوعة الآن. ولم يبق سوى المدارس ودور رعاية الأطفال والخدمات الطبية فقط مفتوحة.

ونقل عن العمدة جوريس هيندريكس قوله: "أصل التفشي لا يزال غير معروف، لكننا مشغولون بتعقب العدوى".

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