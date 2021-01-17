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ضبط "96 شيشة" في حملة على المقاهي بسوهاج

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ضبط "96 شيشة" في حملة على المقاهي بسوهاج ضبط "96 شيشة" في حملة على المقاهي بسوهاج

مصراوي Masrawy

03:56 م الأحد 17 يناير 2021

سوهاج – عمار عبدالواحد:

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة شمالي محافظة سوهاج، اليوم الأحد، حملة على المقاهي، أسفرت عن ضبط 96 شيشة، وتحرير 16 محضر مخالفات.

وقال حسن ناصر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة إن الحملة جاءت تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بمنع تداول الشيش ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار المستجد "كوفيد 19".

وأكد "ناصر" على استمرارية الحملات على المقاهي والنوادي لمنع تداول الشيش ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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