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تفاصيل سقوط "عصابة الميت" بعد ارتكاب 10 جرائم في الدقهلية

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تفاصيل سقوط "عصابة الميت" بعد ارتكاب 10 جرائم في الدقهلية تفاصيل سقوط "عصابة الميت" بعد ارتكاب 10 جرائم في الدقهلية

مصراوي Masrawy

03:54 م الأحد 17 يناير 2021

الدقهلية-رامي محمود:

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني ، بمحافظة الدقهلية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في وقائع السرقة بالاكراه بعد قيامهم بارتكاب ١٠ وقائع سرقات متنوعة، والتخطيط لسرقة محل ذهب بالاكراه بدائرة المركز ، وبحوزتهم سيارة ملاكي مسروقة بالاكراه من طريق رافد جمصة.

تلقي اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال ، مدير المباحث الجنائية ، يفيد ورود معلومات أكدتها التحريات السرية عن استعداد تشكيل عصابي لسرقة محل ذهب بالاكراه بدائرة مركز الستاموني .

جرى إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة لضبط المتهمين وتمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد احمد الجندي، رئيس مباحث الستاموني، ومعاونه النقيب مارادونا هاني، معاون المباحث، من ضبط "محمد ق. ال"، ٢٨ سنة، عاطل، مسجل شقي خطر وسبق اتهامه في ٥ قضايا سرقة بالاكراه ومقيم بقرية قلابشو ، و"مصطفي ك. ع. ال. "٢٥ سنة ، عاطل ، ومقيم فرشوط نجع حمادي ، ومصطفي ح. ال " وشهرته "الميت"، ٢٩ سنة عاطل ومقيم البلينا سوهاج ، "وأحمد ح. ع. " ١٨ سنة، عاطل ومقيم نجع حمادي قنا، وبحوزتهم بندقية خرطوش و٦ طلقات وسلاح أبيض "سنجة" وسيارة ملاكي، مبلغ بسرقتها من طريق رافد جمصة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عده وقائع سرقة منها سرقة مزرعة دواجن ومصنع لإنتاج الأعلاف.

وأقروا بتخطيطهم لسرقة أحد محال الذهب بدائرة المركز وأنهم ضبطوا قبل قيامهم بتنفيذ العملية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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