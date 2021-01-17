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صور.. هطول أمطار غزيرة في كفر الشيخ

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صور.. هطول أمطار غزيرة في كفر الشيخ صور.. هطول أمطار غزيرة في كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

03:54 م الأحد 17 يناير 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تعرضت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، لأمطار غزيرة، مصحوبة برياح نشطة، دون توقف حركة السير على الطرق العامة والسريعة.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بمتابعة حالة الطقس، وسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها المحافظة، وإرسال تقارير إلى مركز عمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ.

كان محافظ كفر الشيخ، قال في تصريحات سابقة، إن هناك تواصلا على مدار الساعة مع هيئة الأرصاد ، ومتابعة لحالة الطقس، والمحافظة تتعرض لموجة من الرياح ، وفي حالة توقع هطول أمطار تستعد الوحدات المحلية ومجالس المدن لمواجهتها.

ولفت المحافظ إلى أن المحافظة تمتد بطول 120 كيلو على ساحل البحر المتوسط، ما جعلها تتعرض لموجة من الأمطار، ويجرى التعامل معها في حينه.

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