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طلق زوجته وهرب.. البحث عن المتهم بالنصب على المواطنين في السويس

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طلق زوجته وهرب.. البحث عن المتهم بالنصب على المواطنين في السويس طلق زوجته وهرب.. البحث عن المتهم بالنصب على المواطنين في السويس

مصراوي Masrawy

03:30 م الأحد 17 يناير 2021

السويس – حسام الدين أحمد:

تكثف مباحث السويس جهودها لضبط موظف بشركة بترول، متهم بالنصب على زملائه واستولى منهم على مبلغ 6 ملايين جنيه بزعم توظيفها في شراء بضائع مستوردة وبيعها.

كانت البلاغات تعددت أمام اللواء محمد الألفى مدير أمن السويس، تفيد استيلاء المتهم "رامي .ا" 38 عام على مبالغ مالية جمعها من زملائه وجيرانه وصلت 6 ملايين جنيه، وادعى انه يتولى تشغيلها واستثمارها في البضائع المستوردة.

وحرر المتضررون محاضرًا في قسم شرطة فيصل وصل عددها 10 محاضر مشفوعة بالمستندات، تفيد أن المتهم يعمل في إحدى شركات البترول بالمحافظة، بجانب عمل إضافي يتمثل في جلب حاويات بضائع من الخارج.

وقال المواطنون في محاضر الشرطة، إن المتهم اختفى فجأة من السويس، وعندما ذهبوا لمنزله التقوا زوجته التي أخبرتهم أنه طلقها، وقبل هروبه اشترى كمية كبيرة من الذهب وفر بها إلى خارج السويس.

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