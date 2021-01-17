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صور.. أمطار خفيفة على دمياط.. وتراجع حركة الصيد

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صور.. أمطار خفيفة على دمياط.. وتراجع حركة الصيد صور.. أمطار خفيفة على دمياط.. وتراجع حركة الصيد

مصراوي Masrawy

03:28 م الأحد 17 يناير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت مناطق عدة في دمياط ورأس البر، ودمياط الجديدة سقوط أمطار خفيفة، عصر اليوم الأحد، تزامنا مع هبوب رياح سريعة على مناطق عدة في الإقليم.

وأعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في تصريح صحفي، وضع خطة تتضمن كافة الاستعدادات الخاصة بمجابهة موجات الطقس السيئ، وسقوط الأمطار.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أنه جرى التأكد من وحدات رفع وشفط المياه، التابعة للوحدات المحلية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والطاقة الاستيعابية لمحطات الرفع والمعالجة.

وتأثرت حركة الملاحة في بوغاز شطا وعزبة البرج وبحيرة المنزلة، وتراجع خروج مراكب الصيد، منذ ساعات الصباح الأولى، بسبب شدة الرياح، بينما انتظم العمل داخل هيئة ميناء دمياط.

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