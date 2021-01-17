أخبار عاجلة

جريمة بشعة .. يجرد رضيعته من ملابسها بالشارع في البرد القاسي -
الولايات المتحدة .. 188,156 إصابة جديدة بـ"كورونا" و4,383 وفاة -
مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: أتربة مثارة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية -
هكذا تحاربين تجاعيد اليد -
بايدن: وفيات كورونا قد تتجاوز 500 ألف لكن "المساعدة في الطريق" -
البيت الأبيض: بايدن سيطلب التحقيق في قضية المعارض الروسي نافالني -
إصابات "كورونا".. إسبانيا تسجل 44,357 حالة وإيطاليا تتجاوز 14 ألفاً .. و115 إصابة في لوكسمبورغ -
أسعار النفط تستقر عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية -
"التعليم المستمر" يكرم "الحارثي" لجهوده في تحكيم الدروس العلمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

بغطاء الرأس.. إطلالة غير تقليدية لـ"هيفاء وهبي" في آخر ظهور لها

Print
بغطاء الرأس.. إطلالة غير تقليدية لـ"هيفاء وهبي" في آخر ظهور لها بغطاء الرأس.. إطلالة غير تقليدية لـ"هيفاء وهبي" في آخر ظهور لها

مصراوي Masrawy

03:29 م الأحد 17 يناير 2021

كتبت- هند خليفة

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع جديد لها لتشارك به متابعيها عبر حسابها الرسمي.

وظهرت هيفاء بإطلالة أنثوية غير تقليدية، حيث ارتدت غطاء رأس باللون الأسود، وهو ما أثار الجدل بين متابعيها على إنستجرام.

وارتدت هيفاء بنطالون رياضي باللون الأزرق الزهري مع تي شيرت باللون الرمادي، وانتعلت حذاءً رياضيًا من ماركة Nike، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات البسيطة، كساعة اليد.

واعتمدت مكياجًا هادئًا يرتكز على الألوان الترابية غير مبالغ فيها.

وعلقت هيفاء وهبي على الفيديو قائلة: "السعادة في بيتك فلا تبحث عنها في بيوت الغرباء.. والرضا في قلبك فلا تبحث عنه في قلوب الآخرين".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

مصرع فتاة سقط عليها "مواد تكسير بناء من الطابق الـ11" في القليوبية

مصرع فتاة سقط عليها "مواد تكسير بناء من الطابق الـ11" في القليوبية

شبكة عيون الإخبارية