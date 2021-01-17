بغطاء الرأس.. إطلالة غير تقليدية لـ"هيفاء وهبي" في آخر ظهور لها

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مصراوي Masrawy

كتبت- هند خليفة

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو جديد لها لتشارك به متابعيها عبر حسابها الرسمي.

وظهرت هيفاء بالفيديو بإطلالة أنثوية غير تقليدية، حيث ارتدت غطاء رأس باللون الأسود، وهو ما أثار الجدل بين متابعيها على إنستجرام.

وارتدت هيفاء بنطالون رياضي باللون الأزرق الزهري مع تي شيرت باللون الرمادي، وانتعلت حذاءً رياضيًا من ماركة Nike، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات البسيطة، كساعة اليد.

واعتمدت مكياجًا هادئًا يرتكز على الألوان الترابية غير مبالغ فيها.

وعلقت هيفاء وهبي على الفيديو قائلة: "السعادة في بيتك فلا تبحث عنها في بيوت الغرباء.. والرضا في قلبك فلا تبحث عنه في قلوب الآخرين".