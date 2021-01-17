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الأمير فيصل بن سلمان يُدشن مركز لقاحات كورونا بالمدينة المنورة

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الأمير فيصل بن سلمان يُدشن مركز لقاحات كورونا بالمدينة المنورة

دشّن الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة اليوم، بحضور الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة، مركز لقاحات كورونا بالمدينة المنورة، وذلك بمركز نجود الطبي المجاور لمستشفى الملك فهد العام.

وعقب التدشين، تلقى سمو أمير المنطقة، وسمو نائبه، الجرعة الأولى من لقاح كورونا، إعلاناً عن بدء حملة التطعيم بلقاح كورونا في المدينة المنورة، والتي سيليها خلال المرحلة المقبلة التوسع في تقديم اللقاح لكل المواطنين والمقيمين بالمنطقة ومحافظاتها.

ونوه سمو الأمير فيصل بن سلمان بعد تلقيه الجرعة الأولى، بالجهود الكبيرة التي أولتها حكومة خادم الحرمين الشريفين للتعامل مع هذه الجائحة، والتي أسهمت ولله الحمد في الحد من انتشار الفيروس، وما نراه اليوم من انحسار ملحوظ بتوفيق من الله تعالى، ثم بالأعمال الاحترافية التي انتهجتها الجهات المختصة في التعامل مع هذه الجائحة العالمية.

وحث سموه المواطنين والمقيمين على المبادرة في التسجيل للحصول على هذا اللقاح الذي توفره المملكة العربية مجاناً للجميع، سائلاً الله تعالى أن يحفظ بلادنا ويُديم عليها أمنها واستقرارها.

من جهتها، نصحت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين بالمبادرة للتسجيل عبر تطبيق "صحتي"، لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس، مُؤكدةً على مأمونية اللقاح وفاعليته نظراً لاجتيازه مراحل الاختبار بفاعلية، وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

يُذكر أن مركز نجود الطبي بالمدينة المنورة، تم تجهيزه ليكون مقراً لحملة التطعيم ضد كورونا، لتوفر جميع الخدمات الأساسية فيه، فهو مصمم بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة من خلال تجهيز 10 أجنحة في كل جناح (5 محطات تطعيم) وجناحين للحالات الطارئة بإجمالي 50 محطة تطعيم يُديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة.

يوسف سفر المدينة المنورة

عبدالله البرقاوي

عبدالله البرقاوي الطائف

الأمير فيصل بن سلمان يُدشن مركز لقاحات كورونا بالمدينة المنورة

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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