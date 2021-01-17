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لبنان يتعاقد مع "فايزر" على 2.1 مليون لقاح مضاد لـ"كورونا"

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لبنان يتعاقد مع "فايزر" على 2.1 مليون لقاح مضاد لـ"كورونا" لبنان يتعاقد مع "فايزر" على 2.1 مليون لقاح مضاد لـ"كورونا"
تصل تدريجياً بدءاً من فبراير

لبنان يتعاقد مع

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة في لبنان، أن الوزارة وقعت اليوم الأحد، العقد النهائي مع شركة "فايزر" لتأمين 2.1 مليون لقاح تصل تدريجياً بدءاً من فبراير المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته "رويترز"، أن العقد يضاف إلى الاتفاقية الموقعة في أكتوبر الماضي، مع منصة كوفاكس العالمية التي ترعاها منظمة الصحة العالمية، لتأمين 2.7 مليون لقاح من شركات عالمية متعددة ستصل تباعاً إلى لبنان.

وأضافت أنها تتعاون مع القطاع الخاص لتأمين مليوني لقاح من شركتي أسترازينيكا وسينوفارم، بدءاً من فبراير المقبل. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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