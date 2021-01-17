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سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 8874.90 نقطة

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سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 8874.90 نقطة سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 8874.90 نقطة
أكثر من 270 مليون متداول.. بقيمتها 8.2 مليارات ريال

سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 8874.90 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم منخفضاً 23.78 نقطة ليقفل عند مستوى 8874.90 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.2 مليارات ريال.


وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 240 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 345 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 61 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 126 شركة على تراجع.


وكانت أسهم شركات أميانتيت، وأسمنت ينبع، وريدان، والباحة، وأسمنت العربية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أنابيب، واكسا التعاونية، وداريه ريت، وملاذ للتأمين، والوطنية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.37% و2.20%.


فيما كانت أسهم شركات ريدان، والإنماء، والباحة، وكيمانول، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات ريدان، ووفرة، والباحة، وأبو معطي، والشرقية للتنمية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 711.86 نقطة ليقفل عند مستوى 25824.55 نقطة، وبتداولات بلغت 32 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 245 ألف سهم تقاسمتها 993 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية