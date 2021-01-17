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"سكني": 78 ألف أسرة استفادت من القرض المدعوم لخيار البناء الذاتي خلال 2020

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"سكني": 78 ألف أسرة استفادت من القرض المدعوم لخيار البناء الذاتي خلال 2020 "سكني": 78 ألف أسرة استفادت من القرض المدعوم لخيار البناء الذاتي خلال 2020
البرنامج: ضمن إجمالي الأسر المستفيدة العام الماضي البالغ عددها 390.819 أسرة

أعلن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان عن استفادة 78.929 أسرة من خيار القرض العقاري المدعوم للبناء الذاتي خلال العام الماضي 2020 ضمن الخيارات المتعددة التي وفرها البرنامج خلال العام الماضي ضمن أكثر من 390 ألف أسرة مستفيدة خلال 2020، وذلك في إطار تسهيل تملّك الأسر وتمكين من يملكون أراضٍ من بناء وحداتهم السكنية وفقاً لرغباتهم.

وأوضح البرنامج أن هذا العدد يأتي ضمن إجمالي الأسر المستفيدة خلال العام الماضي البالغ عددها 390.819 أسرة استفادت من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية، بما يتجاوز الرقم المستهدف والمحدد بخدمة 300 ألف أسرة، بالرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدها قطاع الإسكان خلال 2020؛ بسبب جائحة كورونا، ليتجاوز إجمالي الأسر التي استفادة من خدمات البرنامج منذ بدايته في العام 2017 وحتى الآن 1.1 مليون أسرة.

ويتيح موقع وتطبيق "سكني" خدمة التصاميم الهندسية النموذجية التي تقدم أكثر من 30 تصميماً تنفيذياً متنوعاً بجودة عالية وأسعار تنافسية مقدمة من نحو 15 مكتباً هندسياً من أصحاب الخبرة والكفاءة في هذا المجال، لتوفير التصاميم المميزة التي تراعي الجودة والأساليب العصرية الحديثة، وتلبي مختلف احتياجات وأذواق المستفيدين من خيار البناء الذاتي، في إطار تمكينهم من الحصول على تصاميم نموذجية مبتكرة للوحدات السكنية.

ويُشترط للحصول على القرض المدعُوم لخيار البناء الذاتي أن يكون المواطن مستحقاً للدعم السكني ويمتلك أرضاً سكنية، ورخصة بناء سارية المفعول، إضافة إلى توفر دخل ثابت يمكّنه من الحصول على القرض، وعدم الحصول على دعم سكني سابق من وزارة الإسكان أو الصندوق العقاري؛ بهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول 2030 بحسب مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

سكني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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