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عواصف وأمطار غزيرة.. "الفيضة الكبرى" تضرب الإسكندرية - صور

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عواصف وأمطار غزيرة.. "الفيضة الكبرى" تضرب الإسكندرية - صور عواصف وأمطار غزيرة.. "الفيضة الكبرى" تضرب الإسكندرية - صور

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03:24 م الأحد 17 يناير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

اجتاحت الإسكندرية، عصر اليوم الأحد، أمطار غزيرة وعواصف شديدة البرودة تزامنا مع آخر أيام نوة "الفيضة الكبرى" والتي يصاحبها رياح جنوبية غربية.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأهابت محافظة الإسكندرية، المواطنين توخي الحذر ‏واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ.

ودفعت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة لأعمال النظافة بنحو 180 سيارة لكسح تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق والطرق.

وأعلنت سلطات ميناء الإسكندرية، اليوم، غلق بوغازي مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح وارتفاع الأمواج.

وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن إغلاق البوغازين جاء حرصا علي عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء لضمان سلامة الملاحة البحرية.

ومن جانبه، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إدارات الميناء المختلفة بتوخي الحذر، واتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

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