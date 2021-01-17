متحدث "الصحة": اللقاح هو السلاح القوي.. والتراخي في الاحترازات خطر جداً

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قال: التطعيم يتم بحسب الأولوية.. وصلنا إلى 295.530 جرعة معطاة

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن اللقاح هو المفتاح والسلاح القوي الذي سيجعلنا في أمن صحي، موضحاً أن تلقي التطعيم يتم بحسب الأولوية لفئات المجتمع، كاشفاً عن استمرار إعطاء اللقاح حتى الآن، و"وصلنا إلى 295.530 جرعة معطاة".

وأضاف اليوم خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: لم يتم رصد أي أعراض غير متوقعة لدى من تحصلوا على لقاح #كورونا حتى الآن، وهناك فرق بين الحصول على اللقاح المضاد لكورونا، وبين الوصول بأفراد المجتمع إلى المناعة.

وقال "العبدالعالي": التراخي في الإجراءات الاحترازية للوقاية من #كورونا خطر جداً.

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