أخبار عاجلة

بايدن: وفيات كورونا قد تتجاوز 500 ألف لكن "المساعدة في الطريق" -
البيت الأبيض: بايدن سيطلب التحقيق في قضية المعارض الروسي نافالني -
إصابات "كورونا".. إسبانيا تسجل 44,357 حالة وإيطاليا تتجاوز 14 ألفاً .. و115 إصابة في لوكسمبورغ -
أسعار النفط تستقر عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية -
"التعليم المستمر" يكرم "الحارثي" لجهوده في تحكيم الدروس العلمية -
54 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
إصابات "كورونا".. إسبانيا تسجل 44,357 حالة وإيطاليا تتجاوز 14 ألفاً .. و115 إصابة في لوكسمبورغ -
أسعار النفط تستقر عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية -
"التعليم المستمر" يكرم "الحارثي" لجهوده في تحكيم الدروس العلمية -
وزير التعليم ووزير الخارجية الأفغاني يوقعان مذكرة تعاون في المجالات العلمية والتعليمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الصفر وما دونه.. موجة برد شديدة تداهم أجواء المملكة وهنا موعدها وخريطتها

Print
الصفر وما دونه.. موجة برد شديدة تداهم أجواء المملكة وهنا موعدها وخريطتها الصفر وما دونه.. موجة برد شديدة تداهم أجواء المملكة وهنا موعدها وخريطتها
تؤثر على مناطق واسعة بما فيها الرياض مع فرص عالية لتشكّل الصقيع والجليد

الصفر وما دونه.. موجة برد شديدة تداهم أجواء المملكة وهنا موعدها وخريطتها

تشير آخر التوقعات الجوية إلى تأثر أجزاء واسعة من المملكة نهاية الأسبوع بكتلة هوائية شديدة البرودة، تعمل على خفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي في مناطق واسعة.

ويُتوقع أن تندفع هذه الكتلة الهوائية القطبية ذات البرودة الشديدة من شرق البحر الأبيض المتوسط نحو منطقة بلاد الشام، ثم شمال المملكة يوم الأربعاء، وتمتد سريعاً في ساعات ليل الأربعاء/ الخميس في عموم مناطق شمال ووسط المملكة، ويشتد تأثيرها ليل الجمعة/ السبت، بحيث تسود أجواء شديدة البرودة.

ووفق موقع "طقس العرب"، ستكون درجات الحرارة حول إلى ما دون الصفر المئوي في مناطق واسعة، مع فرص عالية لتشكل الصقيع والجليد في مناطق الجوف وتبوك والحدود الشمالية وحائل والقصيم ومرتفعات المدينة المنورة ووصولاً حتى العاصمة الرياض.

الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إصابات "كورونا".. إسبانيا تسجل 44,357 حالة وإيطاليا تتجاوز 14 ألفاً .. و115 إصابة في لوكسمبورغ

إصابات "كورونا".. إسبانيا تسجل 44,357 حالة وإيطاليا تتجاوز 14 ألفاً .. و115 إصابة في لوكسمبورغ

أسعار النفط تستقر عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية

أسعار النفط تستقر عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية

"التعليم المستمر" يكرم "الحارثي" لجهوده في تحكيم الدروس العلمية

"التعليم المستمر" يكرم "الحارثي" لجهوده في تحكيم الدروس العلمية

إصابات "كورونا".. إسبانيا تسجل 44,357 حالة وإيطاليا تتجاوز 14 ألفاً .. و115 إصابة في لوكسمبورغ

إصابات "كورونا".. إسبانيا تسجل 44,357 حالة وإيطاليا تتجاوز 14 ألفاً .. و115 إصابة في لوكسمبورغ

شبكة عيون الإخبارية