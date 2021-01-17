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بعد توقف 3 سنوات.. الخطوط القطرية تتسلم مكتبها بمطار القاهرة

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بعد توقف 3 سنوات.. الخطوط القطرية تتسلم مكتبها بمطار القاهرة بعد توقف 3 سنوات.. الخطوط القطرية تتسلم مكتبها بمطار القاهرة

مصراوي Masrawy

03:03 م الأحد 17 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن شركة الخطوط القطرية، تسلمت اليوم الأحد، مكتبها بمبنى الركاب رقم 2 بالمطار؛ لاستئناف العمل به بعد فترة إغلاق تصل إلى نحو 3 سنوات، على خليفة أزمة الرباعي العربي وتوقف الرحلات الجوية بين القاهرة والدوحة.

وأضافت المصادر أن الخطوط القطرية بدأت فعليًّا اليوم مهام العمل بالمكتب الخاص بها في مبنى الركاب رقم 2 بالمطار، والمخصص لاستقبال الرحلات القطرية القادمة من الدوحة؛ حيث تصل أولى الرحلات الجوية بعد ظهر غدٍ الإثنين.

وكانت الخطوط الجوية القطرية أعلنت استئناف الرحلات الجوية إلى بداية من غدٍ الإثنين، إلى مطار القاهرة، وإلى الإسكندرية يوم 25 يناير الجاري.

وأوضحت الخطوط القطرية أنه سيتم تشغيل رحلة يومية إلى مطار القاهرة من الدوحة، ورحلتَين أسبوعيًّا من العاصمة القطرية إلى الإسكندرية.

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