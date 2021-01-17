جبالي يرفع "جلسة النواب" نصف ساعة لاطلاع الأعضاء على تقرير التضامن

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

اضطر الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لرفع الجلسة العامة لمدة نصف ساعة، لإطلاع الأعضاء على تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع قانون صندوق أسر الشهداء والمصابين في العمليات الإرهابية والحربية.

جاء ذلك بعدما اعترض بعض أعضاء المجلس لعدم حصولهم على نسخة من تقرير اللجنة المشتركة، وعدم معرفتهم بالتفاصيل.

من جانبه تدخل المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، بالتأكيد على أن التقرير تم إرساله للأعضاء على "التابلت" الخاص بهم، مشيرا إلى أن بعض الأعضاء لم يفعلوا "التابلت" حتى الآن.

من جهته رأى المستشار حنفي جبالي، أن ترفع الجلسة، للإطلاع على التقرير ومعاودة الانعقاد والتأكيد على مراعاة ذلك مستقبلا.​