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سقطت عليهم شجرة.. مصرع سيدة وإصابة شخصين آخرين في حادث بالغربية

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سقطت عليهم شجرة.. مصرع سيدة وإصابة شخصين آخرين في حادث بالغربية سقطت عليهم شجرة.. مصرع سيدة وإصابة شخصين آخرين في حادث بالغربية

مصراوي Masrawy

03:02 م الأحد 17 يناير 2021

الغربية- مروة شاهين:

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب اثنين أخرين، اليوم الأحد، إثر سقوط شجرة عليهم أثناء استقلالهم سيارة ميكروباص، على طريق "طنطا - بسيون" في نطاق قرية قرانشو بدائرة مركز بسيون بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير امن الغربية، إخطاراُ من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بمصرع سيدة وإصابة آخرين في حادث تصادم على طريق طنطا - بسيون في نطاق قرية قرانشو بدائرة مركز بسيون، وانتقلت الأجهزة المرورية والأمنية إلي محل البلاغ.

تبين من التحريات مصرع "مروة. ا" وإصابة زوجها وسائق السيارة إثر استقلالهما سيارة ميكروباص، سقطت عليهما شجرة على طريق طنطا - بسيون بسبب عاصفة ترابية شديدة.

وخصصت 3 سيارات إسعاف لنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بسيون، والمصابين إلي مستشفى طوارئ جامعة طنطا، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتجري شئونها.

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