لمنع الإشغالات.. الإسكندرية تدرس إنشاء باكيات أسفل كوبري الساعة - صور

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد عامر:

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رئيس حي أول المنتزه بوضع تصور ودراسة شاملة لإنشاء باكيات أسفل الكوبرى بميدان الساعة.

وتسعى المحافظة لمنع الإشغالات بالميدان بصورة نهائية، ما يضمن تقنين وضع الباعة الجائلين، وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة للمحافظ، اليوم الأحد، لمتابعة أعمال إزالة الإشغالات المخالفة أسفل كوبري ميدان الساعة بفيكتوريا بحي المنتزه أول.

وأكد الشريف أن المحافظة لن تسمح بأي ضرر لأي شخص ولن تتسبب في قطع عيش مواطن، قائلا:" علينا جميعا الالتزام بالقانون، والالتزام التام بالأماكن التي سيتم تحديدها".

وشدد على المتابعة المستمرة لأعمال إزالة الإشغالات والتعديات وعدم السماح برجوع تلك الإشغالات مرة أخري، لافتا إلى أن هذا الكم من الإشغالات غير مقبول نهائيا.

وحذر المحافظ خلال الجولة أنه سيتم محاسبة أي مسئول مقصر في عمله واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه.