بمشاركة 15 دولة.. افتتاح الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكمال الأجسام- صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد العربي لبناء الأجسام واللياقة البدنية دورة ٢٠٢١/ ٢٠٢٥، والتي تمتد في الفترة من ١٦ وحتى ١٨ يناير الحالي.

وتشارك في الجمعية ١٥ دولة عربية هي "مصر والسعودية وليبيا وعمان وتونس والسودان واليمن وسوريا والإمارات والأردن وفلسطين والعراق والمغرب وموريتانيا ولبنان".

ورحب المحافظ بالأشقاء العرب على أرض الإسكندرية، معربا عن مدى سعادته بافتتاح هذا المحفل العربي الكبير الذي يأتي بمشاركة ١٥ دولة عربية.

وأشار الشريف، إلى أن الجمعية العمومية للإتحاد العربي لكمال الأجسام تعد استكمالا للعرس الرياضي العالمي الذي تستضيفه مصر حالياً وهو "بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021".

وقدم المحافظ التهنئة إلى الدكتور عادل فهيم، على رئاسته الاتحاد العربي لكمال الأجسام للمرة الثالثة على التوالي، مؤكدا أن فوز مصر هو بمثابة فوز للدول العربية.

وأكد الشريف أن المحافظة حريصة على تقديم الدعم الكامل لجميع الأنشطة الرياضية، مشيراً إلى أن الإسكندرية دائما سباقة في استقبال واستضافة الأحداث الرياضية العالمية.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصري والعربي لبناء الأجسام، واللواء دكتور أحمد حسام الدين ممثل الاتحادات الرياضية العربية، ومحمد نجيب، الأمين العام للإتحاد العربي.