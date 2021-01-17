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مخالفات إجراءات كورونا خلال أسبوع.. الرياض الأعلى بـ 7422 مخالفة

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مخالفات إجراءات كورونا خلال أسبوع.. الرياض الأعلى بـ 7422 مخالفة مخالفات إجراءات كورونا خلال أسبوع.. الرياض الأعلى بـ 7422 مخالفة
20502 ضبطتها الداخلية بجميع المناطق مشددة على ضرورة مواصلة الالتزام

مخالفات إجراءات كورونا خلال أسبوع.. الرياض الأعلى بـ 7422 مخالفة

بلغت إحصائية مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كوفيد-19، خلال الفترة من 26/ 5/ 1442هـ حتى 3/ 6/ 1442هـ، 20502 مخالفة.

وأوضحت الإحصائية التي نشرها حساب وزارة الداخلية، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع (7422) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (2822)، ثم القصيم بـ (2178)، والشرقية بـ (2132)، فالمدينة المنورة بـ (1898)، والجوف بـ (1354)، فالباحة بـ (897)، وتبوك (477)، وحائل (427) وعسير (367)، والحدود الشمالية (272)، ثم جازان بـ (123) ونجران (84).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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