عن بُعد.. مليون طالب وطالبة يستأنفون الفصل الدراسي الثاني بالرياض

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"الوهيبي" زار عدداً من المدارس للاطمئنان على سير العملية التعليمية

عاد اليوم الأحد 4/ 6/ 1442هـ مليون طالب وطالبة في "تعليم الرياض" لاستئناف الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني عن بُعد من خلال منصة "مدرستي" والمنصات الإلكترونية الأخرى، وسط اكتمال التجهيزات ووصول الكتب المدرسية لجميع المدارس.

وقام المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي بجولة تفقدية لعدد من المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية والاطلاع على آلية توزيع الكتب فيها على الطلاب؛ لضمان بداية جادة ومنتظمة للطلاب والطالبات مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وقام "الوهيبي" بزيارة لكل من مدرستي المدائن المتوسطة ومدرسة الفيصل الثانوية والتقى بقائدي المدرستين وأعضاء الهيئة التعليمية فيها، وحثهم على بذل الجهد في متابعة العملية التعليمية من خلال منصة "مدرستي"، كما التقى عدداً من الطلاب، وكذلك أولياء الأمور وشكرهم على جهودهم ومتابعتهم لأبنائهم، ودعمهم لجهود وزارة التعليم، مؤكداً أنهم شركاء في نجاح العملية التعليمية عن بُعد.

وعبّر عدد من أولياء الأمور والذين صحبوا أبنائهم لاستلام مقرراتهم المدرسية عن شكرهم لجهود وزارة التعليم وحرصها على استمرار التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا.

وقامت مدارس المنطقة بتوزيع المقررات المدرسية على الطلاب والطالبات، وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية.

وزارة التعليم منصة مدرستي