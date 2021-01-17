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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن اللجنة العامة للمجلس انتهت خلال اجتماعها، اليوم الأحد، إلى استدعاء رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة؛ لعرض الموقف التنفيذي لأداء كل وزارة مقارنة بما جاء ببرنامج الحكومة لعام 2020/2021، والذي سبق عرضه على مجلس النواب.

وأوضح جبالي، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم، أن هناك عددًا من الملاحظات على أداء الحكومة مقارنة بما جاء في برنامج الحكومة الذي عُرض على المجلس.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن مكتب المجلس سيعد جدولًا بشأن مواعيد حضور أعضاء الحكومة إلى المجلس على عدة أيام؛ بحيث تتضمن حضور وزيرَين في كل جلسة عامة، لمناقشتهما وعرض الموقف التنفيذي لأدائهما.

وتابع جبالي: كما سيتم إخطار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بالجدول، مع التنبيه على أن الحضور وجوبي وفقًا للقانون.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة تقارير اللجان النوعية، ومشروعات القوانين بعد انتهاء المجلس الأسبوع الماضي من جلساته الإجرائية، والتي شهدت انتخاب هيئة مكتب المجلس، والتي أسفرت عن فوز المستشار حنفي جبالي بمقعد رئيس المجلس، والمستشار أحمد سعد الدين ومحمد محمد أبو العينين، كوكيلَين، وتشكيل اللجان النوعية.

ومن المقرر أن تناقش جلسة النواب تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وطريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها "مليار" ين ياباني؛ للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الموقعة بتاريخ 21/10/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 696 لسنة 2020.

كما تناقش الجلسة طريقة إقرار الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، الموقعة في القاهرة بتاريخ 29/6/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 697 لسنة 2020، وطريقة إقرار الموافقة على اتفاق منحة (مساعدة فنية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن مشروع تحديـث الخط الأول لمتـرو القـاهرة- مرحلة التحـديث الأولـى بمبلـغ 3 ملايين و5 آلاف يورو، الموقع بتاريخ 21/10/2020، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 698 لسنة 2020.

وتناقش الجلسة العامة طريقة إقرار الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية المصرية وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك من خلال منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من أجل إفريقيا بمصر، الموقعة بتاريخ 6/8/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 718 لسنة 2020.

كما يناقش المجلس طريقة إقرار الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، بشأن تقديم منحة بقيمة تتجاوز 750 ألف دولار أمريكي من خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين لدعم إدارة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع "الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، الموقع بتاريخ 26/10/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 723 لسنة 2020".

وتشهد الجلسة مناقشة طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية"، الموقعة في القاهرة بتاريخي 27/10/2020 و8 /11/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2020.

ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والعلاقـات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 643 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2019.

وتستعرض الجلسة العامة لمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشؤون الإفريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 660 لسنة 2020، بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي رقم 1 / 2020 المعتمد بتاريخ 14 / 5 / 2020 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.