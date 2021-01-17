مصراوي Masrawy
02:25 م الأحد 17 يناير 2021
كتب- مصراوي:
قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن اللجنة العامة للمجلس انتهت خلال اجتماعها، اليوم الأحد، إلى استدعاء رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة؛ لعرض الموقف التنفيذي لأداء كل وزارة مقارنة بما جاء ببرنامج الحكومة لعام 2020/2021، والذي سبق عرضه على مجلس النواب.
وأوضح جبالي، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم، أن هناك عددًا من الملاحظات على أداء الحكومة مقارنة بما جاء في برنامج الحكومة الذي عُرض على المجلس.
وأضاف رئيس مجلس النواب أن مكتب المجلس سيعد جدولًا بشأن مواعيد حضور أعضاء الحكومة إلى المجلس على عدة أيام؛ بحيث تتضمن حضور وزيرَين في كل جلسة عامة، لمناقشتهما وعرض الموقف التنفيذي لأدائهما.
وتابع جبالي: كما سيتم إخطار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بالجدول، مع التنبيه على أن الحضور وجوبي وفقًا للقانون.
ومن المقرر أن تناقش الجلسة تقارير اللجان النوعية، ومشروعات القوانين بعد انتهاء المجلس الأسبوع الماضي من جلساته الإجرائية، والتي شهدت انتخاب هيئة مكتب المجلس، والتي أسفرت عن فوز المستشار حنفي جبالي بمقعد رئيس المجلس، والمستشار أحمد سعد الدين ومحمد محمد أبو العينين، كوكيلَين، وتشكيل اللجان النوعية.
ومن المقرر أن تناقش جلسة النواب تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وطريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها "مليار" ين ياباني؛ للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الموقعة بتاريخ 21/10/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 696 لسنة 2020.
كما تناقش الجلسة طريقة إقرار الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، الموقعة في القاهرة بتاريخ 29/6/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 697 لسنة 2020، وطريقة إقرار الموافقة على اتفاق منحة (مساعدة فنية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن مشروع تحديـث الخط الأول لمتـرو القـاهرة- مرحلة التحـديث الأولـى بمبلـغ 3 ملايين و5 آلاف يورو، الموقع بتاريخ 21/10/2020، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 698 لسنة 2020.
وتناقش الجلسة العامة طريقة إقرار الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية المصرية وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك من خلال منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من أجل إفريقيا بمصر، الموقعة بتاريخ 6/8/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 718 لسنة 2020.
كما يناقش المجلس طريقة إقرار الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، بشأن تقديم منحة بقيمة تتجاوز 750 ألف دولار أمريكي من خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين لدعم إدارة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع "الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، الموقع بتاريخ 26/10/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 723 لسنة 2020".
وتشهد الجلسة مناقشة طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية"، الموقعة في القاهرة بتاريخي 27/10/2020 و8 /11/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2020.
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والعلاقـات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 643 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2019.
وتستعرض الجلسة العامة لمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشؤون الإفريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 660 لسنة 2020، بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي رقم 1 / 2020 المعتمد بتاريخ 14 / 5 / 2020 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.